Ambulance Sahabat Lestari Ringankan Warga Berobat

PROGRAM ambulance gratis Sahabat Lestari kembali melayani masyarakat setempat. Kali ini tim ambulance gratis Sahabat Lestari mengantar seorang balita berusia 1 tahun 1,5 bulan berobat ke RSUD RA Kartini Jepara, Rabu (20/5).

Balita bernama Ananda Muhammad Ainul Yaqin putra pasangan Agus Rosiyadi dan Riris Triyani warga Desa Margoyoso, RT 08 RW 03, Kecamatan Kalinyamatan Jepara tersebut menderita infections specific to the perinatal period and palatoschisis atau tidak adanya langit-langit di dalam rongga mulut. Diketahui, Ananda mengalami kelainan ini sejak lahir.

Dikarenakan tidak memiliki rongga langit dalam mulut, Ananda harus menggunakan selang untuk akses makan dan minum. Karena itulah, orang tua Ananda membawa anaknya berobat ke RSUD RA Kartini Jepara.

Kedua orang tua Ananda, Agus dan Riris pun mengaku bersyukur dengan adanya program ambulance gratis Sahabat Lestari ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada tim ambulande Sahabat Lestari dan Lestari Moerdijat selaku pembina Sahabat Lestari.

"Terima kasih banyak, mobil siaga Sahabat Lestari telah mengantarkan anak saya berobat ke rumah sakit," ujar Agus.

Ia juga menambahkan bahwa selama perjalanan tim ambulance Sahabat Lestari tidak memungut biaya apapun. "Ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis, kami sangat berterimakasih," tambahnya.

Program pelayanan ambulance/mobil siaga gratis Sahabat Lestari merupakan inisiasi langsung dari Dewan Pembina Sahabat Lestari, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata kepedulian Mbak Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam membantu memberikan kemudahan akses dalam kesehatan masyarakat. (OL-13)

