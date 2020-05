Umbrella Academy 2 akan Rilis Juli Mendatang

KISAH The Umbrella Academy berlanjut. Enam anak asuh Reginald Hargreeves kembali bertemu saat mengetahui ayah angkat mereka meninggal dunia.

The Umbrella Academy diadaptasi dari komik besutan Gerard Way, musisi yang ikut mendirikan My Chemical Romance. Musim pertama The Umbrella Academy tayang 15 Februari 2019.

Pada mulanya, The Umbrella Academy terdiri atas tujuh anak angkat dari rahim berbeda. Pada 1989, 43 perempuan tanpa tanda-tanda kehamilan melahirkan secara bersamaan di tempat berbeda.

Baca juga: Thundercats Roar Hadir di Cartoon Network

Tujuh bayi dari fenomena itu diadopsi Reginald Hargreeves yang kemudian mendirikan The Umbrella Academy. Hargreeves mengadopsi mereka untuk menyelamatkan bumi melalui talenta yang dibekali sejak dini.

Namun beranjak remaja, terjadi perpecahan di keluarga Hargreeves. Mereka yang tersisa yakni Allison, Diego, Luther, Vanya, dan Nomor Lima kembali bersatu di usia 30-an untuk memecah misteri kematian sang ayah.

Meski kembali bertemu, keenam anak angkat Hargreeves masih saja berselisih paham karena perbedaan pendapat. Sementara itu, ada bencana yang menanti mereka.

The Umbrella Academy Season 2 dibintangi Aidan Gallagher, David Castaneda, Ellen Page, Emmy Raver-Lampman, Justin H Min, Robert Sheehan, dan Tom Hopper. Pada musim kedua, penampilan mereka tampak berbeda.

Musim kedua kembali dengan 10 episode berdurasi 60 menit. The Umbrella Academy Season 2 bakal dirilis 31 Juli 2020 di Netflix. (OL-1)