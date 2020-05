Peneliti Sarankan Sepeda Listrik Sebagai Transportasi New Normal

SUDAH lama, sepeda disebut sebagai moda transportasi paling ramah lingkungan. Tidak sulit dimengerti karena, baik sepeda manual dan sepeda listrik, jelas tidak menghasilkan gas buang (emisi). Kini, di masa wabah, sepeda juga dinilai sebagai moda transpotasi paling aman.

Penelitian yang dilakukan oleh Centre for Research into Energy Demand Solutions (Creds), yang berbasis di Oxford menunjukkan sebuah tawaran solusi untuk orang kembali bekerja di luar rumah di masa pasca lockdown. Banyak pihak menyebut kehidupan pasca lockdown namun tetap dalam bayang pandemi, disebut juga sebagai "new normal".

Creds menyatakan bahwa sepeda listrik bisa sangat efektif untuk mengoptimalkan rehabilitasi sosial dan ekonomi pasca covid-19, terutama di daerah terpencil.

"Pemerintah (Inggris) perlu menyusun rencana investasi besar sekarang, karena yang kita butuhkan sekarang adalah menemukan mekanisme untuk menjamin mobilisasi orang banyak secara aman dan ramah lingkungan, agar ekonomi dapat kembali bergeliat," tegas ungkap Profesor Nick Eyre dari Creds, seperti dikutip dari bbc.com (18/5).

Namun tawaran ini memiliki beberapa limitasi yang juga masih perlu dikaji, salah satunya adalah risiko pencurian sepeda dan penyediaan infrastruktur sepeda yang memerlukan biaya pembangunan tak sedikit. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah budaya bersepeda.

“Kami tahu bersepeda tergantung pada budaya. Ada jauh lebih banyak orang yang bersepeda di sini, di Oxford daripada di Leeds. Ini sebagian karena Leeds lebih besar dan berbukit," papar Profesor Nick Eyre.

Beberapa pengamat tata kota percaya bahwa Inggris pasca lockdown sedang berada di ambang revolusi transportasi perkotaannya. Pemerintah Inggris saat ini juga sedang gencar melakukan kajian tentang potensi penggunaan skuter maupun sepeda listrik di jalan-jalan Inggris.

Jika Inggris sepakat untuk membangun infrastruktur sepeda listrik sama seperti di banyak negara di Eropa lain, maka dapat dipastikan negara tersebut akan mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas penduduknya kembali, dan menghemat energi. (M-1)