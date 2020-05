Trump Ancam Bekukan Dana untuk WHO secara Permanen

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan membekukan secara permanen dana AS untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kecuali ada perbaikan substantif yang dilakukan dalam 30 hari ke depan.

Sebelumnya, Washington menangguhkan pendanaan untuk WHO pada pertengahan April. Trump menuduh WHO terlalu condong kepada Tiongkok. WHO juga disebut menutupi dan salah mengelola atas pandemi virus covid-19.

Pada Senin (18/5), Trump mengunggah gambar surat yang ia kirim kepada Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam akun Twitter-nya.

Dikutip dari France24, Selasa (19/5), dalam surat itu, Trump mencantumkan contoh-contoh kekurangan WHO dalam mengelola pandemi, termasuk mengabaikan laporan awal tentang kemunculan virus dan mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan Tiongkok.

"Jelas salah langkah yang dilakukan Anda dan organisasi Anda dalam merespons pandemi ini sangat mahal bagi dunia. Satu-satunya jalan ke depan bagi WHO adalah jika WHO benar-benar bisa menunjukkan tidak terlalu berpihak pada Tiongkok," kata Trump dalam surat itu.

Jika, sambungnya, WHO tidak berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang substantif dalam 30 hari ke depan, saya akan membekukan dana Amerika Serikat untuk WHO secara permanen. "Dan mempertimbangkan kembali keanggotaan kami dalam organisasi tersebut," kata Trump.

Ancaman Trump itu muncul setelah WHO mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi independen atas tanggapannya terhadap pandemi virus covid-19. (France24/OL-14)