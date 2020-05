DKMG sudah Salurkan Donasi untuk Covid-19 Sebesar Rp12 Miliar

DOMPET Kemanusiaan Media Group (DKMG) terus menerima donasi yang disalurkan masyarakat untuk membantu penanganan virus korona atau covid-19. Donasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp17 miliar per 19 Mei 2020.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendominasikan hartanya melalui Media Group," kata perwakilan DKMG Ali Sadikin di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta (19/5).

Ali menyebutkan, sebanyak Rp12 miliar sudah didistribusikan dalam bentuk alat pelindung diri (APD) dan lain sebagainya. Sisanya masih dalam proses persiapan penyaluran.

"Barang-barang yang kita beli sudah ada sekitar Rp3 miliar lagi akan kita distribusikan," ungkap dia.

Seluruh bantuan disalurkan ke rumah sakit (RS) di seluruh provinsi di Indonesia. Proses pendistribusian dibantu oleh Co-Hope dan Help to Help. "Kita punya dua mitra. Yang satu di Jabodetabek (Co-Hope) dan satu lagi di luar Jabodetabek (Help to Help)," sebut dia.

Ali menyampaikan bantuan dari berbagai pihak terus mengalir diterima oleh DKMG. Baru saja DKMG menerima bantuan sebanyak Rp175 juta dari Blibli.com.

"Saya berterima kasih kepada Blibli.com yang sudah mau menyisihkan dan menyumbang untuk masyarakat Indonesia terutama dalam rangka memotong penyebaran covid-19," sebut dia.

Dia menyebutkan jika DKMG akan terus melayani para donatur. Bantuan yang dititipkan akan disalurkan dalam bentuk APD.

"Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir kita tetap harus konsisten melayani garda terdepan penanganan virus covid-19," ujar dia. (X-15)