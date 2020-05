Trump Ancam Bekukan Dana untuk WHO Secara Permanen

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan secara permanen menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kecuali badan PBB itu melakukan penbaikan dalam tempo 30 hari.

Washington membekukan pendanaan untuk WHO pada pertengahan April setelah menuding organisasi itu terlalu dekat dengan Tiongkok dan melakukan ketelodoran yang menyebabkan pandemi covid-19.

Senin (18/5), Trump mencicit gambar surat yang dia kirim kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Sangat jelas bahwa kesalahan yang Anda dan organisasi Anda buat saat menanggapi pandemi covid-19 harus dibayar mahal oleh dunia. Satu-satunya cara untuk melangkah maju adalah jika WHO membebaskan diri dari Tiongkok," ujar Trump dalam surat tersebut.

"Jika WHO gagal melakukan perbaikan substansial dalam tempo 30 hari ke depan, saya terpaksa memermanenkan pembekuan dana untuk WHO dan mengevaluasi keanggotaan AS di organisasi itu," imbuhnya.

Pada Senin (18/5), WHO mengatakan akan melakukan evaluasi indenpenden terhadap tanggapan mereka atas pandemi covid-19. (AFP/OL-1)