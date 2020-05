Angka Kematian Covid-19 di AS Capai 90 Ribu

ANGKA kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat, Senin (18/5), menurut penghitungan Johns Hopkins University, melampaui 90.000 dan 1,5 juta kasus yang dikonfirmasi. Johns Hopkins juga mencatat ada 10.000 kematian hanya dalam satu minggu.

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa (19/5), AS memiliki jumlah kematian dan infeksi tertinggi di dunia. Negara bagian New York menyumbang hampir sepertiga dari jumlah kematian di AS atau lebih dari 28.300 kematian terkait dengan Covid-19, menurut Johns Hopkins.

Baca juga: Gempa di Barat Daya Tiongkok, Empat Orang Tewas

Negara bagian itu secara resmi mencatat sekitar 22.700 kematian akibat covid-19, tetapi itu tidak termasuk mereka yang mungkin terkait dengan virus, di mana tidak ada konfirmasi resmi.

Pada 6 Juni, AS bisa mencapai sekitar 112.000 kematian, menurut rata-rata dari 20 model epidemiologi yang dianalisis oleh University of Massachusetts.

Hampir 11,5 juta tes telah dilakukan di AS, menurut Johns Hopkins. Dan ada sekitar 272.000 orang telah dinyatakan pulih dari infeksi tersebut.

Pandemi telah menewaskan lebih dari 316.000 orang di seluruh dunia sejak kemunculannya di Tiongkok pada akhir tahun lalu, menurut penghitungan AFP berdasarkan sumber resmi. (CNA/OL-6)