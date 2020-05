Trump Sebut WHO Boneka Tiongkok

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Senin (18/5), menyerang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan menyebut badan PBB itu sebagai boneka Tiongkok.

Trump juga menegaskan dirinya mempertimbangkan untuk menarik dukungan AS dari WHO

"Mereka adalah boneka Tiongkok. Tiongkoksentris jika Anda ingin menggunakan istilah yang lebih baik," ujar Trump dari Gedung Putih.

Trump mengatakan AS membayarkan dana sebesar sekitar US$450 juta per tahun untuk WHO. 'Negeri Paman Sam' itu merupakan kontributor terbesar bagi WHO.

Namun, kini AS berencana menarik dukungan mereka dari WHO karena merasa tidak diperlakukan dengan benar oleh organisasi itu.

"Mereka memberi kami banyak masukan yang salah," ungkap Trump.

Trump mengatakan hal itu saat WHO menggelar pertemuan tahunan pertama mereka sejak pandemi covid-19 menghantam dunia. Penyakit yang pertama kali ditemukan di Tiongkok itu menyebabkan gangguan ekonomi dan menewaskan lebih dari 316 ribu orang, sepertiganya di AS. (AFP/OL-1)