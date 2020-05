Thundercats Roar Hadir di Cartoon Network

SERIAL kartun komedi aksi baru Thundercats Roar hadir di stasiun televisi Cartoon Network. Serial itu akan mulai tayang pada Sabtu (23/5).

Thundercats Roar menghadirkan kisah dari serial aslinya. Lion-O dan rekan-rekannya, Tygra, Panthro, Cheetara, Wilykit, dan Wilykat, nyaris celaka dari malapetaka yang menghancurkan planet asal mereka, Thundera. Mereka kemudian mendarat di sebuah planet eksotis dan misterius bernama Third Earth.

Lion-O, yang baru diangkat sebagai Lord of the ThunderCats, berupaya memimpin tim dan menjadikan planet itu sebagai rumah baru mereka. Meski demikian, sejumlah mahluk dan penjahat aneh menghalangi langkah mereka. Salah satunya adalah Mumm-Ra, penguasa Third Earth yang kejam dan tidak membiarkan siapa pun, termasuk ThunderCats, menghalangi kekuasaannya di planet tersebut.

Baca juga: Jelang Episode Akhir, The World of the Married Cetak Rekor di TV

Penuh dengan aksi dahsyat dan komedi yang kocak, Thundercats Roar menghadirkan karakter baru dan hidup, berpadu dengan gaya bercerita dinamis yang mampu membangkitkan semangat para pecinta karakter ikonik ini dan memperkenalkan keberadaan Thundercats kepada penggemar baru.

Victor Courtright (Pickle and Peanut) dan Marly Halpern-Graser (Right Now Kapow) hadir sebagai produser Thundercats Roar, dengan Sam Register (Teen Titans Go!) sebagai executive producer. (RO/OL-1)