Kallula Kolaborasi Fesyen

PENYANYI Kallula Harsynta Esterlita, 31, baru saja mengeluarkan koleksi fesyen. Ia berkolaborasi dengan salah satu lini fesyen, 3mongkis.

Proyek tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun. Namun, karena kesibukannya, kolaborasi fesyen itu akhirnya baru terjalin ketika telah memasuki masa pandemi.

“Gue sudah lama banget enggak se-excited ini soal proyek kolaborasi. Selama karantina ini, gue juga ingin kasih sesuatu yang affordable. Bisa dipakai di rumah, bisa buat gulinggulingan. Konsepnya merepresentasikan gelombang seismograf,” ungkapnya lewat siaran langsung Instagram, kemarin.

Dalam mengeluarkan koleksi tersebut, personel Kimokal ini juga melakukan sesi foto dan pengarahan gaya secara virtual. ‘Terima kasih semua tim yang sudah membuat ini jadi terwujud selama masa-masa sulit. Stay safe and sane, and you better stay at home’, tulisnya dalam salah satu unggahannya di Instagram. (Jek/M-4)