Tim Sixpact Trisakti School of Management Juarai Kompetisi Bisnis

TIM Sixpact Trisakti School of Management Jakarta meraih juara dalam kompetisi bisnis "The Institute of Chartered Accountant in England and Wales" (ICAEW) 2020 tingkat regional Tiongkok and South-East secara virtual.

"Ini merupakan hadiah yang membanggakan di tengah pandemi di Ibu Kota saat ini," kata Kevin Edrick selaku ketua tim dalam siaran pers, di Jakarta, Senin (18/5).

Ia pun menegaskan ikut serta timnya dalam ICAEW China and South-East Asia Business Challenge telah memberikan pengalaman dan wawasan yang sangat berharga.

“Kompetisi ini tidaklah mudah, tetapi kami berhasil mengatasi semua hambatan selama kompetisi. Sebuah kehormatan bagi kami karena telah dinobatkan sebagai juara tingkat regional dalam kompetisi ini. Ke depan, kami akan terus berpartisipasi dalam berbagai kompetisi mahasiswa yang digelar oleh ICAEW,” tambahnya.

Menurutnya, kemenangan ini juga untuk Indonesia. “Hadiah kemenangan ini kami persembahkan untuk Indonesia, almamater dan juga keluarga kami. Melalui kemenangan ini, kami berharap dapat memberikan motivasi kepada anak-anak muda Indonesia lainnya khususnya para akuntan muda untuk mau dan semangat dalam mengikuti berbagai kompetisi," kata Kevin.

Tim Sixpact yang terdiri dari 6 mahasiswa jurusan akuntansi Trisakti School of Management- yaitu Kevin Edrick, Dahlia Gunawan, Rohan, Nina, Leonardo Kevin dan Alfredo Arinda

Grand Final yang telah diadakan selama enam tahun berturut-turut tersebut dikemas secara daring untuk pertama kalinya pada 2020 ini, menampilkan 12 tim finalis dari Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Vietnam.

Kompetisi regional yang disponsori oleh Deloitte Southeast Asia dan Maybank Group tersebut bertujuan untuk menentukan dan mengembangkan generasi pemimpin bisnis regional masa depan.

Kemenangan yang diraih tim Sixpact tahun ini telah menempatkan Indonesia sebagai juara Grand Final ICAEW China and South-East Asia Business Challenge selama tiga tahun berturut turut sejak 2018. (OL-12)