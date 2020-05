Negatif Covid-19, 1.192 ABK WNI Dipulangkan

Sebanyak 1.192 awak anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia dari kapal berbendera asing dipulangkan ke kota asalnya usai menjalani pemeriksaan tes kesehatan. Mereka yang dipulangkan sudah terbukti negatif covid-19.

Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono, sebagian dari mereka sempat berada di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran. Namun, ada pula yang diinapkan di hotel-hotel Jakarta.

Kini, 1.192 ABK sudah diperbolehkan kembali ke daerah asalnya. Mereka berasal dari 8 kapal pesiar asing. Rinciannya, 177 ABK Kapal MV Amsterdam, 359 ABK Kapal MV Exproler Dream, dan 43 ABK Kapal MV Artania.

"Dari Kapal MV Carnival, ada 375 ABK yang dipulangkan," ujar Yudo dalam laporannya, Senin (18/5).

Baca juga: Pemprov DKI Minta Masyarakat Salat Idul Fitri di Rumah

Selanjutnya, ABK yang dipulangkan ialah ABK Kapal MV Freedom & Carnival Valor 111 orang, kapal MV Quantum Of The Seas (93 ABK), Kapal MV Costa Cruise Italia (4 ABK), dan 30 ABK dari Kapal MV Msy Wind Spirit.

Yudo melaporkan masih ada ratusan ABK yang menjalani perawatan covid-19 di Tower 7 Wisma Atlet Kemayoran Blok D10. "Ada 15 ABK MV Artania, rinciannya 5 positif covid-19 dan 10 orang tengah menjalani isolasi mandiri," katanya.

Lalu ada 100 ABK MV Freedom & MV Carnival Valor yang sedang menunggu hasil swab test dan 1 orang ABK MV Poluma Portugal yang positif covid-19.

ABK lainnya yang yang melakukan isolasi mandiri di hotel ialah:

- 7 ABK dari Kapal MV. Costa Cruise Italia berada di Swiss Belhotel Cengkareng, Jakarta Barat.

- 42 ABK dari Kapal MV. Viking Orion mengisolasi diri di Hotel Pullman, Jakarta Pusat

- 223 ABK MV Barbados berada di Hotel Swiss Bell Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

- 213 ABK dari Kapal MV. Quantum of The See di Hotel Grand Mercure Jakarta, Jakarta Pusat sedang menunggu hasil swab test. (OL-14)