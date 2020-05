Muslimah Creative Stream Fest 2020 Sukses Digelar Secara Online

MUSLIMAH Creative Stream Fest 2020, The First Muslimah Talks and Workshop in Streaming yang digelar Scarf Media sukses diselenggarakan secara online pada 08-10 Mei 2020.

Acara yang bertajuk Heal The World ini terdiri dari talkshow, sharing, charity, workshop class, kajian islami menghadirkan para muslimah around the world untuk membicarakan ragam isu kekinian tentang muslimah.

Tujuan utama dari event ini adalah untuk berdonasi. Seluruh hasil dari event ini akan didonasikan melalui Dompet Dhuafa untuk kepeluan pembelian alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis dan juga pembelian sembako bagi para masyarakat.

Event ini diselenggarakan selama tiga hari, yakni dari mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2020 melalui streaming Youtube Scarf Media.

Pada hari pertama, 8 Mei 2020, pukul 13:00 event secara tepat waktu dimulai dengan berbincang mengenai pembahasan seputar gizi dan juga kesehatan gigi di masa pandemi bersama dr. Davrina Rianda dan drg. Vita Nurvitasari. Kemudian dilanjutkan dengan sharing bersama Nur Asia Uno sekaligus mempraktikan cara membuat minuman sehat andalan keluarganya.

Kemudian acara berlanjut dengan sharing session bersama Diajeng Lestari. Lalu, berlanjut dengan worshop yang bertajuk Perempuan & Kreativitas di Masa Pandemi bersama Fery Farhati dan Chevie Mawarti yang membuat pouch sebagai sebuah kerajinan tangan. Kemudian ditutup dengan kajian tentang mengenalkan tawakal kepada anak yang dibawakan oleh dr. Aisah Dahlan

Pada hari kedua yang dimulai pukul 11.00 WIB, talkshow dimulai dengan tema Sapa Muslimah Indonesia, bersama dengan Nuri Maulida dari Lampung, Andi Anti dari Makassar, dan Rizky Anggarda dari Sangatta, Kutai Timur yang membahas mengenai keadaan pandemi sesuai daerah masing-masing.

Kemudian berlanjut setelah break dengan Fashion talk: Bisnis Tetap Berjalan di Masa Pandemi bersama dengan Nadya Nizar (Founder & Designer of Nadjani), Aad Kurniadi (Owner of Chiel Shoes), dan Nugraha Utama Rasyid (Funding & Community Head CIMB Niaga Syariah).

Tak lupa cooking class bersama Shireen Sungkar yang membagikan resep Umm Ali sebagai menu favorit berbuka puasa.

Lalu ada juga Mediawati yang hadir setelah break ashar yang dilanjut dengan sharing yang bertema: How Are You, World? bersama dengan para Muslimah yang menyapa dari Inggris, Qatar dan Jerman yakni Zahratul Jannah, Shelly Chentami dan Puteri Hasanah dan terakhir dilanjut dengan ustaz Ahmad Homsari sebagai penutup menuju waktu berbuka puasa.

Pada hari terakhir yakni diadakan tetap pada pukul 11:00, event dimulai dengan perbincangan santai bersama dengan Psikolog Intan Erlita, kemudian berlanjut setelah break dengan Didiet Maulana dengan bahasan Menyikapi Bisnis di Era Pandemi.

Setelah itu para Scarf Lover diajak untuk bermain kuis dengan menjawab pertanyaan melalui live chat yang berhadiah make up dari NOTE Cosmetics.

Lalu berlanjut dengan sesi yang ditunggu-tunggu yakni berbincang dengan Emma Maree Edward, yakni Finalist Miss World Australia 2020 yang dilanjutkan dengan make up tutorial bersama Vivi Thalib yang setelahnya berlanjut dengan sharing mengenai Niqab sebagai pilihan bersama dengan Diana Nurliana.

Tidak hanya itu, ada pula perbincangan dengan Intan Widyananda dari Dompet Dhuafa dengan pembahasan mengenai Melawan Covid-19 di Garda Terdepan. Saat berada di penghujung acara, Scarf Lover juga dihibur dengan penampilan stand up comedy dari Sakdiyah Makruf yang selanjutnya ditutup oleh Ustaz Erick Yusuf sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Muslimah Creative Stream Fest 2020.

Perlu diketahui bahwa Scarf Media merupakan media Muslimah di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2012. Mengawali eksistensi di dunia majalah cetak dengan nama SCARF Magazine, kini SCARF Media aktif memberikan informasi untuk Muslimah di Indonesia seputar beauty, fashion, community dan kesehatan serta hot news dan beberapa rubrik lainnya melalui online di www.scarfmedia.id. (OL-09)