PUBG Mobile Perbarui Peta di Mad Miramar

PUBG Mobile kembali melalukan pembaruan terhadap peta (map) permainannya di musim ke-13 untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pembaruan (update) kini dilakukan di map Mad Miramar yang jadi salah satu map jagoan di permainan berbasis e-sport itu.

Map yang diselimuti badai pasir itu kini menampilkan sejumlah tempat looting baru dengan sejumlah kejutan. Di map itu juga terdapat sebuah Oasis di arah map utara, The Ruins di arah barat laut, dan sebuah lintasan balap baru dengan trek yang dapat memacu adrenalin dengan sempurna bagi player yang penggila balapan.

"Bukan hanya itu, Map Mad Miramar juga menampilkan fitur kendaraan terbaru yaitu “Golden Mirado”, sebuah mobil kap terbuka dengan sentuhan cat emas yang mengagumkan dan vending machine, yang apabila beruntung, seorang PUBG Mobile player akan mendapatkan item yang sangat berguna untuk melengkapi aksi perangnya," kata Jenny, Manajer Pemasaran PUBG Mobile dalam keterangannya.

Selain itu, PUBG juga menghadirkan tampilan skit karakter terbarunya lewat kerja sama dengan penyedia makanan ceoat saji, Burger King. Skin itu bisa didapat lewat aplikasi Burger King di ponsel pintar.

Kerja sama dengan Burger King bertajuk Play Your Way, Win Like A King itu juga memberikan penawaran khusus pada pemain PUNG Mobile berupa kentang goreng dan minuman dengan memasukkan kode di aplikasi Burger King. Promo itu berlangsung selama 7-21 Mei.

"Melalui kerjasama di event “Play Your Way, Win Like A King” ini, kami ingin dapat terus menghibur komunitas PUBG MOBILE di Indonesia, walaupun mereka saat ini harus berada di rumah saja. Kami pun berharap mereka bisa tetap produktif dan memprioritaskan kesehatannya di tengah pandemi covid-19 ini," pungkas Jenny. (RO/OL-7)