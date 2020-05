Selama PSBB Tahap Dua, Motor Terbanyak Melanggar

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 2 telah dilaksanakan sejak 24 April. Berdasarkan data hasil evaluasi PSBB tahap 2 hingga 16 Mei, sebanyak 17.960 kendaraan melakukan pelanggaran PSBB seperti pengendara tidak menggunakan masker.

Jumlah ini menurun dari PSBB tahap pertama yang sebelumnya mencapai 21.988 pelanggaran.

"Jumlah pelanggar menurun. Dibandingkan PSBB tahap 1 berjalan dua minggu jumlah pelanggarnya lebih banyak dibanding PSBB tahap 2 yang baru berjalan tiga minggu," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Minggu (17/5).

Pelanggar terbanyak dari sektor kendaraan roda dua sebanyak 9.198 kendaraan yang melanggar aturan PSBB.

Di tempat kedua jenis kendaraan dengan pelanggaran terbanyak yakni roda empat pribadi sebanyak 4.462 kendaraan.

Sementara angkutan umum di tempat ketiga dengan 4.300 kendaraan.

Data pelanggaran ini didapat dari pengawasan di 18 lokasi jalan raya dan jalan tol.

Untuk volume kendaraan yang melintas di Jakarta selama PSBB tahap 2 sudah tinggal 44%. Sebelum PSBB, volume kendaraan yang melintas di koridor utama yakni Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin ialah 325.016 unit per hari.

Setelah PSBB jumlahnya menurun menjadi sebanyak 180.740 unit per hari. Untuk di wilayah perbatasan, jumlah kendaraan yang masuk Jakarta selama PSBB tahap 2 sebanyak 707.757 kendaraan per hari dengan jumlah orangnya mencapai 1.097.730 orang per hari.

Untuk jumlah kendaraan keluar Jakarta selama PSBB tahap 2 yakni 705.393 unit per hari. Sementara jumlah orang yang keluar mencapai 1.077.189 orang per hari. (OL-8).