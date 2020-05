Ratusan ABK WNI Jalani Karantina Covid-19 di Wisma Atlet

RATUSAN awak anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia dari kapal berbendera asing tengah menjalani perawatan Covid-19 di tanah air. Dari jumlah tersebut sebagian ada yang dikarantina di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, sebagian lagi berada di hotel-hotel Jakarta.

"Ada 364 orang dirawat di Wisma Atlet Blok D10," ungkap Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono dalam laporanya, Jakarta, Minggu (17/5).

Dari jumlah tersebut, 15 orang ABK Kapal MV Artania masih dirawat, rincianya 5 positif Covid-19 dan 10 orang isolasi mandiri di Wisma Atlet.

Lalu, 122 orang ABK Kapal MV Freedom & MV Carnival Valo sedang menunggu hasil swab test di Wisma Atlet. 1 orang ABK Kapal MV Poluma Portugal dinyatakan positif Covid-19.

Selain itu,Yudo juga mengabarkan, ada 3 orang Jemaah Tabliqh Akbar yang dipindahkan dari isolasi Asrama Haji Pondok Gede ke Wisma Atlet. Ada juga 223 orang dari pekerja migran Indonesia dari Amerika.

ABK lainnya yang yang melakukan isolasi mandiri di hotel ialah, 7 ABK dari Kapal MV. Costa Cruise berada di Swiss Belhotel Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka dinyatakan negatif Covid-19 dan bakal dipulangkan ke daerah masing-masing.

42 ABK dari Kapal MV. Viking Orion juga tengah mengisolasi diri di Hotel Pullman, Jakarta Pusat. Mereka sedang menunggu hasil swab test.

Lalu, ada 223 ABK MV Barbados berada di Hotel Swiss Bell Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Yudo juga menyebut, sebanyak 213 ABK dari Kapal MV. Quantum of The See mengisolasi diri di Hotel Grand Mercure Jakarta, Jakarta Pusat, menunggu hasil swab test.

Sisanya, 14 orang ABK Kapal Long Xin 269 China berada di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Panti Sosial Bambu Apus, Jakarta Timur. (OL-6)