Jelang Lebaran, Harga Bahan Pangan Stabil di Klaten

HARGA bahan pangan pokok di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Sementara itu, situasi pasar yang hingga saat ini masih sepi akibat pandemi virus korona dikeluhkan pedagang.

Dari pantauan di Pasar Gede Klaten, harga beras kualitas medium Rp10.500 dan premium Rp11.000-Rp12.000 per kilogram. Tingkat harga beras itu bertahan sejak akhir tahun lalu, bahkan tidak turun saat musim panen raya ini.

Menurut pedagang beras, Maryati, harga beras tidak naik. Meski menjelang Idul Fitri 1441 H, harga bahan pangan ini diperkirakan tetap

stabil Karena, beberapa daerah baru panen raya padi termasuk di Klaten.

Untuk cabai rawit harga per kilogramnya tetap Rp15.000, cabai hijau (lalapan) Rp7.000, keriting Rp7.000, dan teropong Rp10.000, Kemudian, kentang Rp11.000, tomat Rp7.000, kembang kol Rp10.000, dan Rp6.000 per kilogram.

''Harga cabai sekarang murah, Pak! Seperti rawit, harga eceran di pasar hanya Rp15.000 per kilogram. Padahal, harga komoditas ini beberapa waktu lalu melonjak hingga mencapai Rp60.000,'' kata Ngatmi, pedagang, Minggu (17/5).

Selain cabai, harga bawang putih juga murah. Menjelang Lebaran 2020, seperti dikatakan Suyatmi, pedagang, harga bawang putih saat ini Rp20.000 per kilogram atau turun Rp10.000 jika dibandingkan dengan dua pekan lalu.

''Berbeda dengan bawang putih, harga komoditas bawang merah justru sebaliknya bergerak naik. Saat ini, harga jual di pedagang eceran rata-rata naik Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram,'' kata Suyatmi .

Menjelang Lebaran, harga daging ayam juga naik dari Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan telur dan daging sapi stabil. Harga telur sekarang Rp20.000 per kilogram dan daging sapi kualitas I Rp120.000 per kilogram.

''Ya, harga daging ayam sempat anjlok hingga Rp21.000 per kilogram. Tapi, sekarang naik lagi menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini biasa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H,'' kata Lestari, pedagang di Pasar Gede Klaten. (JS/OL-10)