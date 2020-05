Kata Kim Hee Ae Soal Perannya Jadi Ji Sun Woo

AKTRIS asal Korea, Kim Hee Ae berbicara soal perannya sebagai Ji Sun Woo dalam serial drama "The World of the Married" yang tayang di JTBC.

Kim Hee Ae menjelaskan bahwa Ji Sun Woo adalah sosok yang akan melakukan apapun untuk hidupnya. Ia juga menyebut jika Ji Sun Woo merupakan orang yang jujur.

"Ji Sun Woo adalah seseorang yang melakukan hal terbaik untuk hidupnya dengan jujur dan tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan ketika mengekspresikan emosinya," kata Kim Hee Ae dilansir Soompi, Sabtu (16/5).

"Dalam beberapa hal, dia memang memiliki sisi agresif dan keras kepala. Tapi bagaimana pun juga, saya pikir penonton dekat dengan karakter seperti ini dan mendukung kepercayaan diri serta kejujurannya," lanjut Kim Hee Ae.

Aktor berusia 54 tahun itu juga mengaku selalu berusaha memberikan akting terbaik di setiap proyek film atau serial yang dimainkan. Ia menganggap jika perannya merupakan kesempatan terakhir yang tidak akan datang kembali.

"Saya selalu menganggapnya sebagai kesempatan terakhir yang saya miliki. Saya telah dibentuk oleh pikiran-pikiran saya yang mendesak seperti,'Kapan saya bisa memainkan peran seperti ini lagi?'. Ini yang membuat saya bisa sampai pada titik ini," jelas Kim Hee Ae.

"Terlepas dari kemampuan akting seseorang atau sutradara yang mengarahkan, saya pikir itu semua harus keluar dari hati dan pikiran

seseorang. Saya merasa saya harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan, bahkan saat saya tidak sedang akting sekalipun. Ini adalah yang terjadi pada diri saya," ujar Kim Hee Ae melanjutkan.