Jelang Episode Akhir, The World of the Married Cetak Rekor di TV

SERIAL drama "The World of the Married" yang tayang di JTBC dan Viu mencetak rekor baru jelang episode terakhirnya.

Pada Jumat (15/5), "The World of the Married" mencetak rekor baru dengan peringkat atau rating tertinggi dalam sejarah jaringan televisi Korea, demikian dilansir Soompi, Sabtu (16/5).

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama tersebut mencetak peringkat nasional rata-rata 24,44%.

Episode terakhir dari "The World of the Married" akan tayang malam ini.

Sementara itu, pada "The King: Eternal Monarch" yang tayang di SBS terus mengalami penurunan jumlah penonton.

Episode terbarunya yang tayang di hari yang sama dengan "The World of the Married" drama fantasi yang dibintangi Lee Min Ho itu hanya mencetak peringkat nasional rata-rata 5,8% dan 6,3% untuk bagian keduanya.

Angka tersebut merupakan peringkat terendah yang pernah dicapai oleh "The King: Eternal Monarch" sepanjang penayangan. (A-2)