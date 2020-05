1.000 Partikel Tepercik saat Berbicara

PARA ilmuwan mengingatkan, ribuan cairan kecil (droplet) tepercik saat percakapan normal. Hal itu berpotensi menyebarkan covid-19 dari orang ke orang, terutama di lingkungan sempit atau dalam ruangan.

Demikian laporan di National Academy of Sciences of the USA (PNAS), Rabu (13/5). Berdasar riset sebelumnya, tulis laporan itu, peneliti menaksir 1 menit berbicara keras menghasilkan lebih dari 1.000 droplet mengandung virus yang akan tetap mengudara selama 8 menit atau lebih dalam ruang tertutup. Para ilmuwan lalu meminta relawan mengulangi kalimat ‘tetap sehat’ selama 25 detik di dalam kotak tertutup. Hasilnya, droplet bertahan di udara selama rata-rata 12 menit. (Daily Sabah/Hym/X-7)