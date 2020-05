Lebih Dari 9 Jam, Said Didu belum Tinggalkan Mabes Polri

SUDAH sekitar sembilan jam, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri belum menuntaskan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

Pemeriksaan terhadap Said Didu terkait laporan dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan pada Jumat (!5/5) masih berlangsung hingga pukul 20.30 WIB.

Awalnya, Said Didu tiba di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat pukul 10.45 WIB. Lalu pukul 12.00 WIB, pemeriksaan dihentikan untuk istirahat.

Said Didu sempat melaksanakan salat di masjid Kompleks Mabes Polri. Tepat pukul 13.00 WIB, Said kembali masuk ke Gedung Bareskrim untuk melanjutkan pemeriksaan sebagai saksi.

Pukul 18.10 WIB, Said Didu keluar dari Gedung Bareskrim diikuti lebih dari lima kuasa hukumnya. "Nanti, pemeriksaan belum selesai. Ini istirahat lagi, mau salat ke masjid. Nanti setelah ini lanjut pemeriksaan lagi," kata Said Didu.

Mereka masih enggan menjelaskan materi materi pemeriksaan. "Ini masih awal, soal materi tanya saja sama kuasa hukum saya," ujar Said.

Said Didu dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menkomaritim Luhut membawa Said Didu ke jalur hukum karena tidak terima dengan pernyataan Said Didu dalam sebuah wawancara melalui situs berbagi video YouTube.

Luhut mengerahkan empat kuasa hukum yang akan memproses atau sebagai perwakilan dari Luhut di kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Sementara dari pihak Said Didu menunjuk seorang kuasa hukum purnawirawan, Letkol CPM (Purn) Helvis untuk memimpin ratusan advokat lainnya. (Ant/X-15)