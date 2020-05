Remehkan Korona, Youtuber Indira Kalistha Dicibir Netizen

YOUTUBER Indira Kalistha yang dianggap meremehkan virus korona atau covid-19 menuai kecaman dari warganet. Bahkan karena kicauan dari Youtuber yang memiliki 3,1 juta subscriber tersebut, nama Indira Kalistha sempat memuncaki trending Twitter.

Bagi Indira, virus korona biasa saja. Bukan hanya itu, Indira mengaku jarang memakai masker saat ke luar rumah. "Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask, aku pakai setiap hari. Kalau masker yang udara-udara gitu, aku enggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu, kayak, ‘Bu, bisa pakai maskernya?’ Pakai. Tapi, kalau enggak ditegur, kita lepas lagi. Ini nafas sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh. Sesak, nih, dada juga sesak," ujarnya.

Akun @veenot menyebut ucapan Indora menunjukam kebodohannya. "#IndiraKalistha stop hiding behind your "original nyablak" branding. Even if you says it just a joke. Welp, it's not funny at all with u being so damn ignorant," kicaunya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh akun @jordisetiawan. "saat beauty vlogger menjadi stupid vlogger #IndiraKalistha #KompakWalauBerjarak," katanya.

Kecaman juga disampaikan akun @putpuwi. "Sangat disayangkan seorang public figure yang punya subscribers 2 juta orang bisa mengeluarkan statement seperti ini. You are not funny at all. Kamu bodoh bgt #IndiraKalistha #GriteAgatha," katanya.