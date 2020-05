Jalur Cepat Jadi Mahasiswa di Kampus Unggulan dengan Nilai Rapor

KEMANA setelah lulus SMA, kuliah jurusan apa yang paling cook dan menjadi pilihan tepat, berapa besar biaya kuliahnya, bisa menjadi sederet pertanyaan panjang di benakmu yang saat ini baru saja lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Nggak perlu risau dulu, karena selama kamu punya tekad, selalu terbuka jalan untuk masa depan yang cemerlang.

Yang pertama kamu musti cari tahu adalah, setelah lulus SMA, kamu mau ke mana? Tentu kamu ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, atau istilahnya, kamu ingin masuk dan mengenali “dunia kampus”.

Selain menggali pengetahuan secara teori dan akademik, lingkungan kampus akan memberimu banyak perubahan, mengenalkan kamu kepada hal-hal baru, dan semuanya akan menambah wawasan, pengetahuan dan meningkatkan kepribadianmu juga.

Setelah kamu tahu keingianmu untuk melanjutkan studi, sekarang giliran menentukan kuliah pilihan atau jurusan yang paling tepat untuk kamu tekuni selama 3-4 tahun ke depan.

Kemudian, tentukan dengan jalur apa kamu akan menempuhnya? Bagaimana kalau kamu melamar beasiswa yang dikhususkan untuk lulusan SMA? Memangnya ada? Siapa bilang nggak ada beasiswa untuk lulusan SMA?

Sangat banyak! Beasiswa untuk calon mahasiswa sangat banyak dan tersedia di setiap tingkatan dan dalam berbagai kategori. Untuk itu bersiap dirilah untuk mendapatkannya, karena kesempatan emas tidak akan datang dua kali.

Salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka yang menyediakan beasiswa penuh dan beasiswa parsial (potongan biaya pendidikan) bagi lulusan SMA adalah PPM School of Management. Sekolah tinggi manajemen bisnis yang tertua dan berada di jantung Ibukota Negara Republik Indonesia ini memberikan kesempatan beasiswa penuh melalui jalur tes dan beasiswa parsial melalui jalur rapor, dengan persyaratan nilai Matematika dan Bahasa Inggrismu di atas 7,5.

Apa keunggulan kuliah di PPM School of Management? Tentu saja kamu akan memperoleh pengetahuan bisnis terapan yang up to date, soft competency yang terintegrasi dengan kurikulum; program magang di beberapa perusahaan papan atas serta kesempatan untuk bertatap muka dengan para alumninya yang memegang tampuk kepemimpinan di perusahaan besar nasional dan multinasional untuk berbagi pengalaman dan wawasan pada sesi khusus perkuliahan.

Menarik bukan? Segera daftarkan dan raih beasiswa untuk dipersiapkan menjadi pebisnis dan profesional unggul di masa depan. Gunakan kesempatanmu sekarang, cari info lengkapnya di ppmschool.ac.id/id atau daftar langsung di bit.ly/S1-RAPOR. (OL-09)