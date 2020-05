Jeff Bezos Diprediksi Menjadi Kuaditriliuner Pertama Dunia

DI saat perekonomian dunia terancam krisis akibat pandemi virus korona, tidak demikian yang terjadi pada orang terkaya di dunia Jeff Bezos.

Belum lama, pemilik ekspedisi terbesar di dunia Amazon, menjadi trending topic di laman Twitter. Disebutkan pandemi justru mendongkrak kekayaan bersih Bezos mencapai US$1 triliun (Rp 14.868 triliun) pada tahun 2026. Jika terwujud maka pria berusia 56 tahun ini akan menjadi triliuner pertama di dunia (atau kuaditriliuner dalam rupiah).

Lonjakan kekayaan itu akibat meningkatnya permintaan pasar akan layanan Amazon telah membuat saham perusahaan, yang dimulai di garasi rumah Bezos tahun 1994, itu melonjak.

Saat ini Forbes menilai kekayaan bersih berusia 56 tahun itu menjadi US$ 143 miliar (Rp 2.126,124 triliun). Sebelumnya dirangkum oleh Dailymail, Bezos, telah menambahkan kekayaan bersih dia sebesar US$25 miliar (Rp 317,7 miliar) sejak Januari 2020 hingga 15 April.

Tidak hanya Bezos, sejumlah miliader AS lainnya juga menikmati kenaikan multi-juta dolar ke kekayaan bersih mereka. Setidaknya ada delapan miliader AS yang kekayaan bersihnya meningkat masing-masing lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14,86 triliun) sejak awal pandemi global ini.

Menurut laporan dari Institute for Policy Studies, hanya dalam rentang waktu 18 Maret - 10 April, kekayaan para miliarder Amerika bertambah US$ 282miliar (Rp 4.192,7 triliun) atau hampir 10%. Mirisnya ini terjadi ketika tingkat pengangguran AS mendekati 15%. Kelas miliarder Amerika Serikat sekarang memiliki kekayaan bersih gabungan US $ 3,229 triliun (Rp 48.008.772 triliun).

Menurut 'Billionaire Bonanza 2020: Wefall Windfall, Tumbling Taxes, dan Pandite Profiteers', meskipun mengalami penurunan singkat, kekayaan gabungan miliarder terkaya di negara itu lebih besar daripada tahun 2010, dengan peningkatan kekayaan Bezos yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keuangan modern.

Bezos sempat mengalami penurunan dalam kekayaan bersih menjadi $ 105 miliar ( Rp 1561,1 triliun), pada 'Black Thursday' 12 Maret lalu. Saat itu AS melakukan ketika shutdown Amerika Serikat. Tetapi kekayaan Amazon dengan cepat rebound dari keuntungan dari pandemi melalui situs e-commerce mereka.

Selain Bezos, miliarder yang semakin kaya sejak dimulainya pandemi, yakni pendiri Tesla Elon Musk yang kekayaan gabungannya meningkat $ 280 miliar (Rp 4.163,04 triliun).

Mantan istri Jeff Bezos, MacKenzie Bezos yang memiliki 4% saham di Amazon, juga menikmati peningkatan pesanan dan penjualan dengan kenaikan kekayaan bersihnya sebesar $ 8,6 miliar (Rp 127,86 triliun) pada 15 April.

Yuan, pendiri dan CEO Zoom, telah meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar $ 2,58 miliar (Rp 38,36 triliun). Perusahaan ini mendapat banyak keuntungan dari pedoman kerja dari rumah dan meningkatnya permintaan untuk konferensi video. (M-1)