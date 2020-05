Sumbang 1 Ton Cairan Antibakteri dan Antivirus untuk UKM

SEBAGAI wujud keprihatinan mereka terhadap wabah virus korona yang terjadi di Tanah Air, GP&E Co.,Ltd. menyumbangkan 1 ton zat antivirus/antibakteri "G•SOL®", kepada Kementerian UKM Indonesia.

Dalam acara penyerahan sumbangan tersebut, hadir Direktur UKM Victoria br. Simanungkalit, Direktur Produksi/Pemasaran Daniel Asnur, Direktur Riset UKM, Adi Trismojuwono, Direktur Perdagangan KOTRA Jakarta Jong-Yun Lee, dan Wakil Direktur Chang-Hyun Lee serta para pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Babel Akan Coba Kefir Untuk Sembuhkan Pasien Covid-19

Direktur UKM, Victoria Br.Simanungkalit mengatakan dukungan dari perusahaan-perusahaan Korea ini sangat berarti bagi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. "Saya ingin berterima kasih atas nama pemerintah. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menghidupkan kembali kegiatan UKM yang tertekan. Pada titik ini, diharapkan bahwa dukungan produk antivirus perusahaan Korea akan membantu UKM Indonesia untuk melakukan kegiatan mereka.”

GP&E Co., Ltd. yang dipimpin oleh Il-hoon Cho, adalah perusahaan baru khusus ramah lingkungan di bidang manajemen kelembaban semikonduktor, perawatan antibakteri dan kesehatan, dan lapisan anorganik super-hidrofilik berdasarkan teknologi kompleks lingkungan, bio, dan nano, dan dapat membantu mencegah Covid-19. Ini adalah perusahaan kecil dan menengah yang menjanjikan di Korea yang melakukan upaya untuk mengatasi virus korona dengan mengembangkan agen antibakteri anorganik.

"G•SOL®" adalah produk teknologi baru yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia yang telah disetujui oleh FDA AS dan tahan selama 3 bulan sekali semprot atau sekali pakai.

Zat antivirus / antimikroba “G•SOL®”, adalah virus corona-19 (SARS) yang dikembangkan di fasilitas penelitian kelas BSL-3 dana dapat lisensi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC). Dalam tes pembasmian CoV-2), produk itu mampu membasmi lebih dari 99,9% virus korona untuk pertama kalinya di Korea.

Selain itu, "G•SOL®" adalah influenza dan mer baru dari "Microbac Laboratories, Inc. (Virginia, USA)", agen pengujian yang diakui secara internasional (level GLP) yang disertifikasi oleh US Food and Drug Administration (FDA). Dalam tes pembasmian virus untuk scoronavirus (MERS-CoV), itu adalah yang pertama di Korea dan hasilnya sangat baik dalam menghilangkan lebih dari 99,99% virus.

Jo il-hoon, CEO GP&E Co., Ltd. mengatakan, dalam pertukaran ekonomi dan budaya antara Korea dan Indonesia, pihaknya berharap bahwa kerja sama antara kedua negara untuk mengatasi covid-19 akan membawa masa depan yang lebih baik.

Selain itu, GP&E Co., Ltd. menyumbangkan 10 juta won ke Dana Komunitas Kesejahteraan Sosial (Buah Cinta) melalui Kota Daejeon dan secara aktif menyumbangkan 1 ton solusi "G•SOL®" ke Ethiopia di lingkungan sanitasi yang buruk untuk mengatasi covid-19.

Di sisi lain, kegiatan CSR dapat dilakukan dengan lancar dengan secara aktif yang didukung oleh bea cukai dan pengiriman di Pusat Perdagangan Jakarta dari Badan Promosi Perdagangan Investasi Korea (KOTRA).

KOTRA bekerja sama dengan Kantor Kerjasama Pengembangan KOTRA, Pusat Perdagangan Silicon Valley AS, dan Pusat Perdagangan Jakarta untuk mendukung kegiatan CSR perusahaan Korea.

Proyek CSR GP&E Co., Ltd. secara resmi mengirim ke KUKM melalui asosiasi proyek “Satu Desa Satu Produk-(One Village One Product)” yang dipromosikan oleh KOTRA Jakarta Trade Center dengan Departemen Bisnis Kecil dan Menengah Indonesia. (RO/A-1)