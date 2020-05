Film Disney Tenangkan Pasien Kanker

MENONTON film-film klasik Disney bisa memberi kualitas hidup lebih baik kepada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Sebabnya, pasien yang menonton film Disney merasa lebih tenang (tidak tegang), tak mudah marah dan tertekan, juga tak merasa khawatir bila dibandingkan dengan pasien yang tidak menonton film.

Demikian hasil studi dari Medical University of Vienna, Austria, yang dipublikasi di JAMA Network Open.

Para peneliti melibatkan 50 pasien kanker perempuan. Selama kemoterapi, separuh pasien berusia rata-rata 59 tahun menonton film Disney dan sisanya yang berusia 62 tahun tidak. Ada delapan film yang tersedia, antara lain Cinderella (1950), The Jungle Book (1967), dan The

Little Mermaid (1989).

Film Disney dipilih karena mengandung musik dan cerita. Hasilnya, angka fungsi emosional para pasien yang menonton ialah 86,9, sedangkan yang tidak menonton hanya 66,3.(Daily Mail/Nur/X-7)