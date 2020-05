Billie Eilish Tunda Tur Dunia

MUSIKUS belia peraih Grammy Award, Billie Eilish, 18, baru-baru ini resmi mengumumkan penundaan seluruh jadwal konser yang akan dijalaninya tahun ini, termasuk rangkaian tur dunia bertajuk Where Do We Go? akibat pandemi covid-19.

Pelantun lagu Bad Guy tersebut mengumumkan berita penundaan konser tersebut pada Rabu (13/5) malam melalui sebuah unggahan dalam akun Instagram-nya. ‘Saya dan tim sedang berusaha untuk menjadwal ulang semua (konser ini) dan saya berjanji akan segera memberi tahu Anda secepatnya kapan waktu penggantinya. Tetap sehat’, tulis Billie dalam unggahan Instagram-nya.

Dalam pernyataan lain yang ia bagikan melalui akun Twitter-nya, penyanyi yang mulai debutnya pada 2017 ini menyatakan terpaksa harus mengambil kebijakan penundaan tersebut untuk memastikan keamanan para penggemar setianya.

“Dengan berat hati untuk keamanan semua pihak, kami harus menunda sisa pertunjukan tahun ini,” ungkap penyanyi yang berkolaborasi dengan kakaknya, Finneas O’Connell.

“Begitu pandemi ini selesai, kami akan membagikan jadwal yang telah diperbarui dan semua tiket akan kembali dapat digunakan. Terima kasih untuk pengertiannya. Tetap aman dan tetap di rumah,” pungkasnya. Rangkaian tur dunia bertajuk Where Do We Go? ini dimulai pada 9 Maret lalu di Miami, Florida, dan semestinya akan berakhir pada 7 September di Jakarta, Indonesia. (DailyMail/Bus/M-2)