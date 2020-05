Dukung Kebijakan PSBB, Siap Sediakan Kebutuhan Masyarakat

IMBAUAN pemerintah agar masyarakat jangan keluar rumah dulu untuk menahan penyeran covid-19, serta regulasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah ditetapkan di beberapa daerah telah membawa banyak perubahan khususnya dalam kegiatan usaha. Apalagi setelah regulasi itu keluar, disusul dengan tutupnya mal-mal maupun gerai-gerai dari berbagai kategori.

Alhasil tidak sedikit masyarakat yang merindukan berjalan-jalan, makan di restoran, ataupun berbelanja bersama teman maupun keluarga. Untuk membantu kesulitan warga dalam situasi sulit itu, platform e-commerce ShopeeMall menambah varian serta pilihan rangkaian produk bersama mitra-mitra brand terbaru favorit pengguna. Integrasi dengan toko offline ini dilakukan untuk membawa dan menghadirkan kenikmatan berbelanja di mal dalam aplikasi Shopee tanpa harus keluar rumah.

Menurut Head of Brands Management Shopee Indonesia, Daniel Minardi sebagai perusahaan berbasis teknologi, merupakan tugas dan fungsi sosial mereka untuk berupaya bukan hanya memenuhi kebutuhan pengguna tetapi juga membantu pengguna dalam menjalankan the new normal dari rumah masing-masing.

"Kami senang sekali dapat mengawali rangkaian inisiatif ini bersama 4 mitra brand ternama dalam setiap kategorinya antara lain: Sports Station, Kidz Station, ACE dan Gilang Agung Persada Official. Kami berharap dengan menghadirkan rangkaian produk dari keempat mitra brand tersebut, pengguna bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang aman dan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna secara primer maupun pendukung,” ujarnya



Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Tidak bisa pergi ke Mal, kata dia, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak memiliki kegiatan relaksasi di akhir pekan bersama keluarga. Banyak cara kreatif yang ditawarkan di tengah situasi seperti ini salah satunya berbelanja kebutuhan pendukung untuk menciptakan kegiatan menyenangkan dan aktif tanpa harus keluar rumah.

Misalnya, pengguna dapat menikmati perlengkapan olahraga dari mitra brand ternama dengan penawaran hingga 70% di Sports Station. Kemudian konsumen bisa mencari rangkaian mainan anak di Kidz Station. Serta berbelanja produk fashions dan lifestyle di Agung Persada Official Shop.



Semua perlengkapan tersebut, kata Daniel, bisa didapatkan dengan penawaran terbaik. Tujuannya jelas agar masyarakat tetap menaati anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. (RO/A-1)