Bukalapak dan Tokopedia Take Down Perdagangan Surat Bebas Korona

PEDAGANG di plaform jual beli daring atau marketplace Tokopedia dan Bukalapak sempat menjual surat keterangan rumah sakit yang menyatakan bebas virus korona atau covid-19 dan surat perjalanan dinas.

Bukalapak langsung menghapus atau take down produk tersebut. "Karena produk ini melanggar syarat dan ketentuan berjualan di Bukalapak, kami take down," kata Head of Corporate Communications Bukalapak Intan Wibisono dalam pesan singkat, Kamis (14/5).

Dia menegaskan, Bukalapak melarang pelapak menjual produk yang melanggar hukum. Mereka memiliki tim untuk memantau jenis barang yang dijual. "Jadi kalau ditemukan produk seperti ini, pasti akan segera kami take down," kata Intan.

Platform Tokopedia juga mengakui sempat ada user yang menjual surat keterangan sehat bebas covid-19.

"Kami telah menindak produk dan/atau toko yang dimaksud sesuai prosedur," kata External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Wijaya.

Tokopedia menegaskan tidak ada transaksi terhadap surat keterangan bebas covid-19 tersebut. Dia menambahkan, Tokopedia telah melarang penjual lain untuk memasukkan produk seperti ini.

"Tokopedia telah melarang tayang produk dan/atau toko yang melanggar tersebut. Walau Tokopedia bersifat User Generated Content. Di mana setiap penjual bisa mengunggah produk secara mandiri. Kami tidak pernah mendukung praktik tidak bertanggung jawab seperti ini." (Ant/X-15)