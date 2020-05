Suho EXO Pamit Wamil

SUHO EXO mengunggah foto sebagai tanda pamit sebelum berangkat wajib militer, Kamis (14/5). Unggahan tersebut bertuliskan slogan khas EXO dalam bahasa Inggris dan Korea.

"WE ARE ONE EXO. Saranghaja," tulisnya, dikutip dari Instagram Suho EXO.

Slogan ini begitu karib bagi EXO dan EXO-L. Kalimat pertama adalah perkenalan EXO diikuti penyemangat bagi personel dan penggemar di setiap aksi panggung EXO yang berarti "Let's Love".

Unggahan itu mendapat komentar haru dari para EXO-L (penggemar EXO). Pesan-pesan baik dan salam berjumpa kembali tampak meramaikan kolom komentar unggahan Suho EXO di hari pertama Suho EXO berangkat wajib militer.

Dua pekan sebelumnya, Suho EXO telah memberikan pengumuman wajib militer kepada publik, sesaat setelah melakukan promo album solo Self Portrait. Momen ini terbilang haru karena sang idola melakukan wajib militer kurang lebih selama dua tahun tanpa sapa penggemar.

Suho akan menjalani pelatihan lebih dulu di pusat pelatihan militer selama empat minggu sebelum bertugas sebagai petugas layanan sosial selama dua tahun. Suho adalah personel ketiga EXO yang menjalankan wajib militer. Saat ini, Xiumin dan D.O. sedang menjalani wajib militer. (OL-1)