Reese Witherspoon Bintangi Dua Proyek Netflix

NETFLIX merekrut Reese Witherspoon untuk membintangi dua tayangan komedi-romantis berjudul Your Place or Mine dan The Cactus. Hal itu dilansir Variety, Kamis (14/5).

Witherspoon memiliki sejumlah portofolio komedi, termasuk Sweet Home Alabama, Election, This Means War, Pleasantville, Home Again, dan Legally Blonde.

Your Place or Mine berpusat pada dua sahabat jarak jauh yang mengubah kehidupan satu sama lain ketika satu dari mereka memutuskan mengejar mimpi besar dalam hidupnya.

Baca juga: Goblin dan Saimdang Hadir di HBO GO Mulai 20 Mei

Film itu didasarkan pada naskah asli dari Aline Brosh McKenna, yang akan debut sebagai seorang sutradara.

Jason Bateman dan Michael Costigan akan memproduksi film melalui Aggregate Films, sebagai bagian dari kesepakatan pertama mereka dengan Netflix, bersama Witherspoon dan Lauren Neustadter untuk Hello Sunshine dan McKenna untuk Lean Machine.

Sementara The Cactus didasarkan pada novel laris Sarah Haywood dengan judul yang sama, yang juga dipilih Witherspoon pada Juni lalu.

Kisah ini berfokus pada kehamilan seorang wanita yang tidak terduga pada usia 45 tahun, menyebabkannya memikirkan kembali kehidupan terstruktur yang telah ia ciptakan untuk dirinya sendiri.

Dia kemudian melanjutkan perjalanan yang tidak umum demi mencari cinta, keluarga dan belajar untuk merangkul hal-hal yang tidak terduga.

Witherspoon baru-baru ini terlihat di The Morning Show produksi Apple dan Little Fires Everywhere. (OL-1)