Wali Kota Perpanjang Lockdown di Washington

WALI Kota Washington Muriel Bowser, Rabu (13/5), memperpanjang lockdown di Ibu Kota Amerika Serikat (AS) seiring meningkatnya jumlah kasus covid-19.

Perpanjangan lockdown itu dilakukan hingga 8 Juni mendatang setelah hal yang sama di[utuskan di negara bagian tetangga Washington, Maryland dan Virginia.

"Angka kasus covid-19 harian belum turun, begitu juga dengan angka kematian," ujar Bowser dalam sebuah pernyataan resmi.

"Penularan covid-19 di komunitas masih tinggi di wilayah ini," imbuhnya sembari menambahkan hal yang sama juga terjadi di Maryland dan Virginia.

Ibu kota AS itu mencatatkan 6.584 kasus covid-19 dan 350 kematian.

Penaikan jumlah kasus covid-19 di Washington terjadi saat sejumlah kota di AS, termasuk New York, episenter virus korona di AS, mulai melihat penurunan kasus.

Dalam keputusannya, Bowser mengatakan meski jumlah kasus dan kematian akibat covid-19 tidak setinggi perkiraan, kota itu belum memenuhi kriteria untuk melonggarkan lockdown. (AFP/OL-1)