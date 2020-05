Miyazaki Kembali Sutradarai Film Animasi Ghibli

PEMBUAT film legendaris Jepang, Hayao Miyazaki, akhirnya kembali menyutradarai film animasi Studio Ghibli, berjudul How Do You Live?, dikutip dari Indie Wire, Kamis (14/5).

How Do You Live? merupakan film pertama Miyazaki sejak film terakhirnya, The Wind Rises yang dirilis pada 2013.

Produser dan manajer umum Studio Ghibli, Toshio Suzuki telah memberikan pembaruan mendalam tentang How Do You Live? dalam sebuah wawancara baru dengan Entertainment Weekly.

Baca juga: Goblin dan Saimdang Hadir di HBO GO Mulai 20 Mei

Menurut Suzuki, film Miyazaki telah melanjutkan produksi di tengah pandemi covid-19, namun penyelesaian animasi setidaknya akan memakan

waktu hingga tiga tahun lamanya.

"Kami masih menggambar semuanya dengan tangan. Kami butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan film karena kami menggambar lebih banyak frame," kata Suzuki.

Lebih lanjut, ia mengatakan How Do You Live? akan memakan lebih banyak gambar dari film-film animasi sebelumnya, seperti misalnya My Neighbor Totoro.

Pengerjaan My Neighbor Totoro dibuat dalam delapan bulan, dengan delapan animator.

"Film yang saat ini yang sedang dikerjakan Miyazaki, kami memiliki 60 animator, tetapi kami hanya dapat membuat satu menit animasi dalam sebulan, atau dalam setahun, kita mendapatkan film senilai 12 menit," kata Suzuki.

"Sebenarnya, kami telah mengerjakan film ini selama tiga tahun, jadi itu artinya kami telah selesai selama 36 menit. Kami berharap ini akan selesai dalam tiga tahun ke depan," lanjutnya.

Suzuki menambahkan How Do You Live? menceritakan kisah besar dan fantastis khas gaya Miyazaki.

Proyek ini adalah adaptasi dari cerita Yoshino Genzaburo pada 1937 tentang seorang bocah lelaki yang menjadi dewasa saat tinggal bersama

pamannya setelah kematian ayahnya.

Sementara itu, Miyazaki mengumumkan pengunduran dirinya setelah The Wind Rises dirilis. Namun, ia memutuskan membuat satu film lagi sehingga ia dapat meninggalkan film yang didedikasikan untuk cucunya.

Suzuki ragu bahwa Miyazaki harus membuat film lain karena filmografi sang sutradara sangat sempurna.

"Banyak sutradara membuat film terus-menerus sepanjang karier mereka seiring bertambahnya usia," kata Suzuki.

Ketika penggemar Studio Ghibli terus menunggu How Do You Live?, mereka dapat merasa nyaman karena dapat melakukan streaming untuk judul dalam filmografi Miyazaki.

Film-film Studio Ghibli dapat dinikmati di layanan streaming seperti Netflix dan HBO Max pada akhir bulan ini. (OL-1)