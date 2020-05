Goblin dan Saimdang Hadir di HBO GO Mulai 20 Mei

PARA pecinta drama Korea pasti girang! Mulai 20 Mei 2020, puaskan kegemaran Anda akan drama Korea dengan dua serial drama Korea popular ini, Goblin, salah satu drama Korea dengan rating tertinggi di televisi kabel1, dan Saimdang, sebuah kisah cinta lintas jaman, di HBO GO.

Dua episode Goblin Special juga tersedia di HBO GO berisikan wawancara pemeran dan adegan dari balik layar kedua serial tersebut.

Goblin, sebuah kisah epik selama berabad-abad, menghadirkan para pemeran kondang seperti Gong Yoo (Train To Busan), Lee Dong Wook (Hotel King), Yoo In Na, dan Kim Go Eun.

Ditulis oleh Kim Eun Sook (Mr Sunshine) dan disutradarai Lee Eung Bok (Mr Sunshine), otak di balik Descendants of the Sun yang banyak mendapat pujian, serial 16 episode menghanyutkan para penggemar drama Korea dengan drama romantis mendebarkan, mengambil setting masa kini.

Jalan cerita berkisah tentang si tampan Goblin (Gong Yoo) yang lelah dengan kehidupan abadinya. Ia menginginkan sosok 'mempelai goblin' guna mengakhiri hidupnya, membawanya bertemu dengan Euntak (Kim Go Eun), yang ia cintai.

Euntak sebenarnya tengah melarikan diri dari Sang Malaikat Maut (Lee Dong Wook) yang bertugas mencabut nyawanya. Alur cerita memuncak ketika terungkap Goblin dan Malaikat Maut menjadi teman sekamar, membawa mereka dalam perselisihan yang rumit akibat emosi dan beban yang mereka rasakan.

Adapun Saimdang berkisah mengenai kisah percintaan, yang berlangsung di era Josean di abad ke-16 dan di masa kini. Serial 30 episode ini menghadirkan fakta dan fiksi tentang sejarah kehidupan tokoh Korea, Shin Saimdang.

Lee Young-Ae (Dae Jang Geum) hadir lagi di layar kaca setelah 14 tahun sejak Jewel in the Palace. Ia bermain untuk dua peran perempuan – di masa kini Seo Jiyun, seorang dosen paruh waktu, dan sebagai pelukis sekaligus kaligrafis Korea terkenal pada abad ke-16.

Terjadi dalam periode waktu berbeda, kisah ini berkutat pada karakter kontemporer yang menemukan buku hariannya di abad ke-16 dan rahasia di balik lukisan misterius yang dilukis Lee Gyeom, diperankan oleh Song Seung-Hoon (Autumn in My Heart). (RO/OL-1)