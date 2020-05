Bryan Adams Meminta Maaf atas Unggahan Covid-19

MUSISI yang tenar di era 90-an, Bryan Adams akhirnya meminta maaf atas unggahannya terkait dengan covid-19. Pada Senin (11/5), pelantun I Do It for You ini membuat unggahan soal kekecewaan atas batalnya konser di Royal Albert Hall, Inggris, akibat pandemi.

Adams memaki pasar basah di negara episentrum korona dan juga para pemakan kelelawar. Unggahan itu dianggap rasialis oleh banyak orang.

Saat menyadari hal itu, Adams membuat unggahan lagi pada Selasa (12/5). Ia meminta maaf atas posting-an sebelumnya. Musisi asal Kanada itu mengawali unggahan itu dengan video lagu berjudul Into The Fire.

“Into The Fire. Judul lagu dari album yang sama. Maaf pada siapa pun dan semua yang tersinggung dengan unggahan saya kemarin,” terangnya.

Menurutnya, ia tidak bermaksud rasialis sebagaimana yang dialamatkan kepadanya. Ia berdalih hanya ingin berbincang tentang kondisi pasar basah yang dianggap sebagai biang covid-19 dan hanya bermaksud mengampanyekan veganisme. (Zuq/M-1)