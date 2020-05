71 WNI di Arab Saudi Positif Covid-19

BERDASARKAN data terbaru, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan 71 warga negara Indonesia (WNI) terkonfirmasi positif covid-19.

Kasus WNI postif covid-19 paling banyak terjadi di Mekah dan Madinah. "Kasus paling banyak terjadi di Mekah dan Madinah," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha, dalam press briefing virtual, Rabu (13/5).

Baca juga: Arab Saudi Tingkatkan Pengujian Covid-19

Lebih lanjut, dia mengatakan ada 17 WNI yang sembuh dari covid-19. Serta, 12 WNI dinyatakan meninggal dunia akibat virus tersebut.

WNI yang terinfeksi covid-19 adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai pengemudi dan petugas cleaning service. Pemerintah dikatakannya telah berkoordinasi dengan perwakilan RI di Arab Saudi.

Dengan begitu, sejumlah langkah pencegahan yang memadai dapat diambil untuk melindungi PMI. "Kami sudah berkoordinasi dengan perwakilan di Arab agar bisa mengkomunikasikan dengan otoritas setempat,” imbuh Judha.

Baca juga: Kembali Dari Luar Negeri, 11 WNI Positif Covid-19

“Termasuk, pihak pemberi kerja agar melakukan langkah pencegahan, seperti melengkapi pekerja kita dengan alat pelindung," terangnya.

Judha juga menyampaikan data terbaru mengenai kasus WNI yang positif covid-19 di Amerika Serikat (AS). Dia mengungkapkan terdapat 60 WNI positif virus yang berasal dari Tiongkok. Mayoritas WNI positif tinggal di New York. Terdapat 12 WNI di AS yang meninggal akibat covid-19.(OL-11)