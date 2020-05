Tips Merawat Diri Paling Banyak Dicari Selama Karantina

KARANTINA mandiri dan tinggal di rumah mungkin telah membatasi hidup banyak orang dalam banyak hal. Tetapi bagi sebagian orang lainnya, itu juga merupakan kesempatan untuk mulai fokus pada diri mereka sendiri.

Ini terbukti dari bagaimana pencarian kata kunci di Google untuk "perawatan diri" telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

"Latihan pernapasan, meditasi virtual, relaksasi, dan daftar lagu yang menhadirkan suasana damai adalah beberapa kata yang paling dicari," cuit Google di akun Twitternya.

Rasa takut terkena virus corona, selain perasaan terkurung di rumah, juga menambah tingkat stres, berdampak pada gaya hidup seseorang, termasuk diet dan pengaturan tidur.

Kata kunci selanjutnya, "bagaimana mengatur" (how to organise) dan "bagaimana menenangkan" (how to calm down) telah menjadi salah satu kata kunci teratas dalam mesin pencari Google.

Saat bekerja dari rumah, para ahli merekomendasikan untuk tetap pada rutinitas rutin seseorang, termasuk makan dan tidur tepat waktu.

Untuk menjaga tingkat stres tetap terkendali, seseorang dapat mengejar hobi, melakukan kegiatan baru atau belajar keterampilan baru.

Selain itu, olahraga sangat penting selama waktu karena dapat menjaga kebugaran, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga membantu melepaskan stres.

Selain itu, ini adalah waktu yang tepat untuk berhubungan kembali dengan teman-teman Anda. Meskipun sebenarnya menghabiskan waktu bersama anggota keluarga dapat memperkuat ikatan. (Indianexpress/M-1)