Indonesia Online Fest 2020, Festival Daring Terbesar di Indonesia

PK Entertainment dengan bangga mempersembahkan festival daring terbesar di Indonesia, Indonesia Online Fest 2020. Festival ini akan diadakan minggu ini selama 3 hari pada 15-17 Mei 2020 di berbagai platform digital.

Festival ini akan menghadirkan beragam konsep acara, mulai dari bazaar virtual, konser dan jumpa fans daring, workshop daring, webinar, kelas-kelas daring yang bersifat edukatif maupun pengembangan diri, talkshow dengan narasumber ternama dari pelaku industri, kompetisi e-sports, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Indonesia Online Fest 2020 akan dimeriahkan oleh Atta Halilintar, Pandji Pragiwaksono, Rendy Pandugo, Yudist Ardhana, Merry Riana, Joko Anwar, Didiet Maulana, Yuda Bustara, Tike Priatnakusumah, Ketawa Comedy Club, serta acara talkshow dengan pelaku industri. Yang akan diisi oleh berbagai narasumber dari perusahaan nasional dan internasional seperti Google, Facebook, East West Venture, NorthStar Group, Gojek, Tiket.com, Go Food, Xiaomi, Garena, Moonton, MD Corp, Rapi Films, Starvision, Warner Music Indonesia, Sony Music Indonesia, Trinity Optima Production, Kopi Kenangan, Wahyoo, Rata, Halosis, Riliv, Kreavi, Go Play, Goola, Mangkokku, Golden Rama, Zenius, Common Grounds, Golds Gym, Sana Studio, F45, Kok Bisa?, Kratoon, Skor.id, Bartega Studio, Gelora, dan masih banyak lagi.

“Berikut kami informasikan jadwal lengkap mengenai Indonesia Online Fest Vol. 01 yang akan kami gelar pada hari Jumat-Minggu tanggal 15-17 Mei 2020 mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Ini akan menjadi festival daring (online) terbesar yang diinisiasi oleh PK Entertainment. Terdapat sesi gratis maupun berbayar, jadwal sesi kegiatan menjelang waktu berbuka puasa hingga ibadah Tarawih kami akan break/rehat sejenak dan setelah selesai shalat tarawih acara kami lanjutkan kembali pada pukul 20.30 WIB,'' jelas Harry Sudarma, selaku Merketing & Project Director.

''Untuk selanjutnya updated-an informasi terkini dapat diakses hanya melalui website resmi kami di www.indonesiaonlinefest.com. Semoga acara ini dapat memberikan kegiatan positif selama #DiRumahAja. Mewakili segenap tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua media partners dan para pengisi acara yang terlibat di Indonesia Online Fest Vol. 01 ini, tentunya acara ini akan berlanjut terus dengan berbagai ide-ide kreatif lagi di edisi atau volume yang akan datang diIndonesia Online fest berikutnya,” jelas Harry lebih lanjut.

Berikut jadwal sesi dan kegiatan (Set times) selama 3 hari 'Indonesia Online Fest 2020'

Jumat, 15 Mei 2020

10.00 WIB : - LessMills Sh'bam with Gold's Gym (Free)

12.00 WIB : - An hour with Yudist Ardhana, Indonesian YouTuber (Free)

: - Tote Bag Painting Workshop by Ornare (3 hours) (IDR 195,000)

13.00 WIB : - Bazaar Virtual dengan UKM Indonesia Episode 1 (Free)

- WarFromHome Mini Tournament by Gelora–PUBG (Live Stream) MobileLegend Bang Bang (Free)

14.00 WIB : - Talk Show: It's Not Goodbye, It's See You Soon with Tiket.com&Golden Rama (Free)

15.00WIB : - Talk Show: Not the Usual with Artotel Group & TelusuRI (Free)

- #olahragadirumah Bareng SKOR.id - Body Weight Training (Free)

16.00WIB : - Talk Show: Creative+ with Media Giants (Free)

- Healthy Cooking with Yuda Bustara (IDR 65,000)

17.00 WIB : - Talk Show Music Industry 2021: Trends & Challenges with Indonesia Top Music Labels (Free)

20.30 WIB : - Vidi Aldiano (IDR 100,000)

Sabtu, 16 Mei 2020

10.00 WIB : - LessMills Sh'bam with Gold's Gym (Free)

10.30 WIB : - Yoga with Sana Studio (IDR 50,000)

11.00 WIB : - Bazaar Virtual dengan UKM Indonesia Episode 2 (Free)

- Talk Show: Education 2.0 with Zenius & Kok Bisa? (Free)

12.00WIB : - Talk Show: We Are Here to Help with Tech Giants (Free)

- Team Training, Life Changing by F45 (Free)

13.00WIB : - One on One with Jaeson Ma (East West Venture): East meets West (Free)

- WarFromHome Mini Tournament by Gelora - Mobile Legend Bang Bang (Free)

14.00 WIB : - Talk Show: Indonesian Cinema Industry Today with Top Indonesian Movie Producers (Free)

- Banana Bread Baking by Jakarta Vegan Guide (2 hours) (IDR 300,000)

14.15 WIB : - Revival of Indonesian SMEs through Digital Innovation with Sandiaga Uno (Free)

15.00 WIB : - Talk Show: What's Next? for Indonesian Tech Startups with Henky Prihatna (North Star Group) (Free)

- Berhenti Mengejar Peluang (Personal Branding Workshop) by Pandji Pragiwaksono (IDR 125,000)

- #olahragadirumah bareng SKOR.id - Simple High Intensity Interval Training (HIIT) (Free)

16.00 WIB : - Talk Show: Work From Home with Merry Riana (Free)

- Introduction to Coffee & Basic Coffee Brewing by Common Grounds (Free)

- Drawing to Discover One's True Self by Bartega Studio (IDR 100,000)

17.00 WIB : - ATTA HALILINTAR (IDR 100,000)

20.30 WIB : - Rendy Pandugo (IDR 100,000)

21.15 WIB : - Komedi Karantina: Lucunya Jarak Jauh - Episode 1 by Ketawa Comedy Club (IDR 100,000)

Minggu, 17 Mei 2020

10.00 WIB : - LessMills Body Combat with Gold's Gym (Free)

11.00 WIB : - Workshop by Kratoon "Siapapun bisa membuat animasi!" (Free)

- Sneakers Painting Workshop by Ornare (IDR 300,000)

12.00 WIB : - Surprise Session (Free)

-Candle Making Workshop by JCraft.id (IDR 150,000)

13.00 WIB : - Talk Show: The Future of Live Industry (Free)

- WarFromHome Mini Tournament by Gelora - PUBG Mobile (Free)

14.00 WIB : - Talk Show: Dynamics of Gaming & E-Sports Industry with Industry leaders (Free)

- Photography Workshop: Workflow for Shooting Music Festivals and Stadium Concert with Foto Konser & Nareen D (IDR 75,000)

15.00 WIB : - Satu Jam bersama Pengabdi Setan - Joko Anwar (Free)

- Planning Your Marketing Strategies During and After Pandemic with Didiet Maulana (IDR 100,000)

16.00 WIB : - Talk Show: A new era for foodpreneurs (Free)

- Team Training, Life Changing by F45 (Free)

17.00 WIB : - Bazaar Virtual dengan UKM Indonesia Episode 3 (Free)

- Staying Healthy This Ramadan with The Healthy Nutter (Free)

20.30 WIB : -Surprise Performance by Top Indonesian Musician (IDR 100,000)

21.15 WIB : - Komedi Karantina: Lucunya Jarak Jauh Episode 2 (IDR 100,000)

Indonesia Online Fest 2020 didukung oleh Digitaraya, Loket.com, dan Terima Beres sebagai strategic partner. (OL-10)