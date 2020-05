Partai NasDem Salurkan Bantuan untuk Penanganan Covid-19

PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) kembali menyalurkan bantuan untuk penanganan pandemi covid-19.

Kali ini, bantuan berupa alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD), yang diserahkan kepada Dompet Kemanusiaan Media Group (DKMG). Bantuan akan disalurkan ke rumah sakit dan tenaga medis yang berada di garis depan.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menuturka ini merupakan kali kedua bagi partainya untuk memberi bantuan dari sebagian gaji anggota dewan.

"Jumlah setiap periode besarnya Rp 0,5 miliar. Dari iuran yang secara sukarela kami lakukan sejak awal pandemi, dari semua anggota DPR dan DPRD Partai NasDem se-Indonesia. Kemarin berupa dana, sekarang berupa APD, berikut masker dan khususnya masker N95," terang Willy di Kantor Media Group, Rabu (13/5).

Willy mengatakan bantuan ini sangat dibutuhkan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19. Partai NasDem dikatakannya memiliki perhatian besar terhadap pandemi.

Gerakan partai dalam membantu penanganan covid-19, lanjut dia, tidak lepas dari arahan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Dia mengungkapkan pemimpin partai dengan cepat mengeluarkan instruksi terkait penyisihan gaji anggota dewan untuk membantu upaya melawan covid-19.

"Pak Surya Paloh menegaskan kehadiran partai bukan hanya saat kompetisi dan kontestasi saja. Struktur partai bekerja secara masif dan massal untuk menangani covid-19. Hal yang terpenting adalah membangun semangat solidaritas sosial," pungkas Willy.

Ketua Yayasan Media Group, Ali Sadikin, menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan Partai NasDem. Nantinya, bantuan alat kesehatan akan didistribusikan kepada tenaga medis, khususnya wilayah Jabodetabek.

"Wilayah Jabodetabek menjadi concern utama, karena penderitanya terbanyak di sana. Nanti, bantuan akan diserahkan ke rumah sakit yang membutuhkan," tutur Ali.

Ali menjelaskan alat kesehatan yang didistribusikan DKMG telah melalui seleksi khusus dari tim medis. Pihak DMKG bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti relawan dokter cohope, berikut help to help, sebagai mitra untuk bertanya apakah alat kesehatan memenuhi syarat kualitas. Salah satu penerima bantuan alat kesehatan, yaitu Rumah sakit UKI.(OL-11)