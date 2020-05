Huawei Ciptakan Teknologi 5G Swakemudi

TEKNOLOGI 5G Huawei akan segera hadir di mobil terhubung dari 18 produsen otomotif ternama, yang memungkinkan penyempurnaan dalam kemampuan swakemudi (self driving) dan fitur hiburan. Aliansi Huawei dengan 18 produsen mobil itu bertujuan membangun ekosfer mobil berteknologi 5G. Aliansi ini untuk mempercepat pendayagunaan teknologi 5G secara komersial oleh kalangan industri.



Adapun 18 produsen mobil beraliansi dengan Huawei untuk saat ini antara lain First Automobile Group, Chang Automobile, Dongfeng Motor Corporation, SAIC Motor Corporation, Guangzhou Automobile Group, BYD Auto, Great Wall Motors, Chery Holdings, dan JAC Motors.



"Konvergensi yang mendalam antara otomotif dan TIK menjadikan kendaraan yang terhubung secara cerdas hadir sebagai mesin pengembangan revolusioner terbaru, yang tidak saja akan memberikan dampak luar biasa bagi industri otomotif. Namun juga berdampak pada kehidupan masyarakat luas," kata Eric Xu, Rotating Chairman Huawei.



Melalui keunggulan dalam kecepatan transmisi, keandalan, dan latensi rendah, teknologi 5G memiliki peran penting dalam menyempurnakan kemampuan self-driving dan fasilitas hiburan.



Menurut Global Data, Asia-Pasifik (APAC) akan menjadi yang terdepan dalam hal adopsi teknologi 5G dengan jumlah pelanggan mencapai 1,14 miliar. Terhitung 65 persen dari langganan 5G global pada 2024, yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai segmen seperti IoT dan otomotif. Sejak peluncuran MH5000, perangkat keras komunikasi 5G pertama pada April 2019, Huawei telah menyediakan berbagai produk dan teknologi seperti platform T-Box yang diperuntukkan bagi para mitra ekosistem guna mendukung inovasi aplikasi jaringan 5G + C-V2X yang cerdas dan kendaran berteknologi 5G.



Pada bulan April 2020, Huawei meluncurkan produk modul fast-charging DC terbaru Huawei HiCharger. Produk tersebut merupakan solusi untuk infrastruktur pengisian daya mobil energi baru (New Energy Vehicle/NEV).Huawei juga membangun platform-terbuka mengemudi cerdas untuk mempelajari antarmuka aplikasi, sistem pengendalian mobil, kokpit cerdas, dan internet kendaraan.

"Huawei tidak membuat mobil. Namun, dengan mendayagunakan TIK, Huawei berencana untuk mampu menjadi penyedia komponen mobil berorientasi digital beserta komponen-komponen canggihnya," tambah Eric Xu. (OL-3)