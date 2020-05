DKMG dan UOB Salurkan Bantuan

DOMPET Kemanusiaan Media Group (DKMG) bersama UOB Indonesia menyalurkan bantuan berupa 667 paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19. Bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan melalui Rumah Harapan yang didirikan Melanie Soebono.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan," jelas Head of Corporate Communication UOB Indonesia, Maya Rizano, bersama Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin, dan Melanie Soebono dalam seremoni pemberian bantuan di Media Group, Jakarta, kemarin. Maya mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen UOB Indonesia bersama seluruh karyawan yang telah menggalang dana mencapai lebih dari Rp100 juta.

Pada kesempatan yang sama, Melanie Soebono menjelaskan bantuan paket sembako itu akan didistribusikan kepada warga yang tinggal di sekitar kantor UOB. Bantuan juga akan diberikan kepada warga di sejumlah kota yang telah didata Rumah Harapan.

"Selama 13 tahun ini, kerja kita memang sedikit lamban karena kita memang mendatangi one by one. Jangan kaget juga tahu-tahu bantuan ini besok ada di Papua gitu. Kita akan mencari keluarga yang sangat-sangat membutuhkan dan akan terbantu dengan bantuan ini. Ada di beberapa titik, urgent yang sama sekali tidak ada bantuan, seperti ibu hamil, benar-benar sepuh, atau anak kecil. Sisanya yang masih bisa survive, mungkin akan menjadi nomor dua," tutur Melanie.

Sementara itu, Ali Sadikin mengatakan bahwa Media Group sangat berterima kasih kepada UOB dan donatur yang selama ini telah memercayakan bantuannya melalui DMKG. Program seperti ini, lanjutnya, sesuai dengan konsep yang dimiliki Media Group, yang selalu memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin memberikan bantuan. "Sekali lagi, terima kasih untuk para donatur, UOB, dan Rumah Harapan yang telah menjadi perpanjangan kita untuk dapat menyampaikan ini kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan akibat pademi covid-19," terangnya. (Gas/H-3)