Ayudia Bing Slamet Kebun Kecil di Atap Rumah

AYUDIA Bing Slamet, 29, berhasil mewujudkan impiannya untuk memiliki tanaman bahan makanan. Tanaman-tanaman tersebut dia kumpulkan di rooftop rumah menjadi kebun kecil.

"Welcome to my 90% edible rooftop garden. Hampir semua yang ada di sini bisa dimakan. Sebenarnya sudah punya impian lama begini seperti chef-chef luar negeri, yang tinggal ambil bahan makanan di halamannya. Karena keterbatasan space rumah, jadilah di balkon saja," ujar Ayudia dalam posting-an Instagram, kemarin.

Beruntung posisi rumahnya menghadap ke timur atau arah matahari terbit, dan tanaman pun masih dapat beberapa area sinar di sore harinya. "Senang banget juga sekarang banyak toko online tanaman yang jual tanaman konsumsi. Jadi (saya) tinggal rawat." Ayudia mengakui belum tentu bisa melakukan cocok tanam begini kalau tidak ada momen untuk tinggal dan bekerja dari rumah (work fromhome). (Try/M-4)