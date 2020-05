Transaksi Digital BRI Meningkat selama Pandemi Covid-19

Sepanjang 2020, transaksi elektronik banking Bank BRI, baik melalui platform digital maupun nondigital, telah mencapai 2,73 miliar transaksi dengan nominal volume Rp1.928 triliun. Secara year on year (yoy) pada April tumbuh sebesar 18,71% untuk jumlah transaksi dan 7,94% untuk volume transaksi.

“Kenaikan signifikan terjadi pada channel internet banking/BRImo dan SMS banking sejak dimulainya pelaksanaan work from home (WFH) atau PSBB pada periode Maret – April,” kata Direktur Konsumer BRI Handayani,” kemarin.

Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi pada April 2020. Transaksi internet banking/BRImo dan SMS banking meningkat YoY sebesar 73,08% dari sisi jumlah transaksi dan 21,08% dari sisi volume transaksi.

Handayani menambahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap PSBB, BRI terus menggalakkan kampanye dan sosialisasi transaksi #DirumahAja melalui Brimo di berbagai media baik below the line dan above the line untuk memenuhi kebutuhan layanan transaksi.

“Dengan memanfaatkan momentum ini pula, BRI terus memperbanyak promo–promo Brimo dan transaksi di e-commerce. Promo itu berupa diskon ataupun cashback untuk transaksi, baik di Brimo, debit online, e-pay, direct debit, top up Brizzi di merchant kerja sama BRI mulai dari groceries, kesehatan, pendidikan, fesyen, gadget, dan lainnya,” imbuhnya.

Upaya BRI untuk mempercepat adopsi transaksi berbasis digital berbuah penghargaan pada acara Top Digital Innovation Award 2020 di Jakarta (29/5). Salah satu anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) mendapatkan penghargaan dari majalah Itech untuk kategori Top Smart Operation In Banking Industry 2020.

“BRI Agro meraih penghargaan untuk kategori Top Smart Operation In Banking Industry 2020 dari Itech sehingga membuat BRI Agro masuk menjadi salah satu bank di Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Sekretaris Perusahaan Hirawan Nur Kustono. (RO/E-3)