Pasar Khawatir Korona Gelombang 2, Rupiah Ditutup Melemah

NILAI tukar (kurs) rupiah pada Selasa (12/5) sore masih melemah yang diduga karena kekhawatiran pasar terhadap serangan gelombang kedua pandemi virus korona atau covid-19.

Rupiah ditutup melemah 10 poin atau 0,07% menjadi Rp14.905 per dolar AS dari Rp14.895 per dolar AS.

Pada pagi hari, rupiah dibuka di posisi Rp14.940 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.905 hingga Rp14.970 per dolar AS.

Kurs tengah Bank Indonesia menunjukkan rupiah ditutup melemah menjadi Rp14.978 per dolar AS.

"Pasar cemas dengan perkembangan dialog dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta risiko serangan gelombang kedua," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi.

Presiden AS Donald Trump mengenyampingkan negosiasi perjanjian dagang yang sudah ditandatangani dengan Tiongkok. Bahkan Trump mengaku sudah tak tertarik melakukan itu lagi.

Pernyataan Trump tersebut membuat proses perdamaian perang dagang terancam. AS dan Tiongkok sebelumnya terjebak perang tarif selama dua tahun lebih dan saat itu ekonomi dunia sangat terpengaruh oleh pertikaian kedua negara. (Ant/X-15)