BRI Punya Banyak Program Agar Nasabah Betah Transaksi Digital

ADANYA pandemi Covid-19 serta himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah membuat masyarakat banyak tinggal di rumah sehingga mengubah pola transaksi masyarakat ke media digital.

Hal ini menjadi peluang bagi BRI untuk percepatan adopsi transaksi berbasis digital, dimana perseroan terus mengembangkan teknologi transaksi melalui platform digital dengan tetap mengedepankan user interface dan user experience yang lebih baik.

Direktur Konsumer BRI Handayani menyebutkan, transaksi digital BRI mengalami kenaikan selama pandemi terjadi.

Di sepanjang tahun 2020 transaksi elektronik banking di Bank BRI baik melalui platform digital maupun non-digital telah mencapai 2,73 miliar transaksi dengan nominal volume Rp 1.928 triliun atau secara yoy untuk bulan April tumbuh sebesar 18,71% untuk jumlah transaksi dan 7,94% untuk volume transaksi.

“Kenaikan signifikan terjadi pada channel Internet Banking/BRImo maupun SMS Banking sejak dimulainya pelaksanaan WFH atau PSBB pada periode Maret–April 2020,” imbuh Handayani.

Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi pada bulan April 2020 dimana Internet Banking/BRImo maupun SMS Banking mengalami kenaikan YoY sebesar 73,08% dari sisi jumlah transaksi dan 21,08% dari sisi volume transaksi.

Handayani menambahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap PSBB, BRI terus menggalakkan campaign dan sosialisasi transaksi #DirumahAja melalui BRIMO di berbagai media baik below the line dan above the line untuk memenuhi kebutuhan layanan transaksi.

“Memanfaatkan momentum ini pula, BRI terus memperbanyak promo – promo BRIMO dan transaksi di e-commerce. Promo tersebut berupa diskon maupun cashback untuk transaksi baik di BRImo, debit online, e-pay, direct debit, top up brizzi di merchant kerja sama BRI mulai dari groceries, kesehatan, pendidikan, fashion, gadget, dan lainnya,” imbuhnya.

“Selain itu kami juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang sedang stay at home sekaligus menggiatkan masyarakat menggunakan transaksi digital antara lain pembukaan rekening melalui BRImo tanpa datang ke unit kerja, registrasi dan berbelanja menggunakan produk digital lending (Ceria) untuk bertransaksi di merchant online favorit, serta nasabah berhak untuk mendapatkan reward berupa BRI Poin dari setiap transaksi digital nya,” pungkas Handayani. (OL-09)