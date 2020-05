Sejumlah WNI ABK Diisolasi Mandiri di 5 Hotel Jakarta

Para anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia dari 5 kapal pesiar berbendera asing, tengah melakukan isolasi mandiri di 5 hotel yang berbeda di Jakarta.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono menjelaskan keberadaan ABK yang sedang menjalani isolasi tersebut.

Dari Kapal MV. Amsterdam, ada 170 ABK yang berada di Batavia Hotel, Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan test covid-19 menyatakan semua ABK negatif. Mereka bakal dipulangkan ke daerah masing-masing.

Lalu, sebanyak 93 ABK dari Kapal MV. Quantum of The See mengisolasi diri di Hotel Grand Mercure Jakarta, Jakarta Pusat.

"Mereka sedang menunggu hasil swab test," ujar Yudo dalam laporannya, Jakarta, Selasa (12/5).

Kemudian, sebanyak 30 ABK dari Kapal MV. Win Spirite berada di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan. Mereka juga sedang menunggu hasil swab test.

Lalu, 42 ABK dari Kapal MV. Viking Orion sedang mengisolasi diri di Hotel Pullman, Jakarta Pusat. Mereka sedang menunggu hasil swab test.

ABK dari Kapal MV. Costa Cruise berada di Swiss Belhotel Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka semua dinyatakan negatif covid-19 dan segera dipulangkan ke daerah masing-masing.

Selain di hotel, Yudo menyebut bahwa 14 ABK Kapal MV. Long Xin diisolasi di Panti Sosial Bambu Apus, Jakarta Timur.

Sementara itu, 359 ABK dari Kapal MV. Eksplorer Dream dinyatakan negatif covid-19 dan sudah pulang semuanya.