​​​​​​​UOB dan DKMG Gandeng Rumah Harapan Bantu Masyarakat

UOB Indonesia bersama Dompet Kemanusian Media Group (DKMG) menyalurkan bantuan berupa 667 paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi corona (Covid-19). Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan melalui Rumah Harapan.

Seremoni pemberian bantuan dilakukan di depan lobi Media Group, Jakarta, Selasa (12/5).

Hadir dalam kesempatan tersebut Head of Corporate Communication UOB Indonesia, Maya Rizano, Ketua Yayasan Media Group, Ali Sadikin, dan Pendiri Rumah Harapan, Melanie Subono.

Maya mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen UOB Indonesia bersama seluruh karyawan yang telah menggalang dana mencapai lebih dari Rp100 juta.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan, dimana di dalamnya ada mi instan, minyak goreng, tepung, dan beras, atau sembilan bahan pokok yang dapat membantu saudara-saudara kita," tuturnya.

Melaine kemudian menjelaskan bahwa bantuan paket sembako ini akan didistribusikan kepada warga yang tinggal di sekitar kantor UOB. Selain itu bantuan juga akan diberikan kepada warga yang selama ini sudah didata oleh Rumah Harapan seperti di Padang, Banten, dan beberapa daerah lainnya.

"Selama 13 tahun ini kerja kita memang sedikit lamban karena kita memang mendatangi one by one. Jangan kaget juga tahu-tahu bantuan ini besok ada di Papua gitu atau dimana. Pasti ke mereka yang benar-benar tidak mampu. Ada di beberapa titik urgent yang sama sekali tidak ada bantuan, seperti ibu hamil, benar-benar sepuh, atau anak kecil. Sisanya yang masih bisa survive, mungkin akan menjadi nomor dua. Kita akan mencari keluarga yang sangat-sangat membutuhkan, dan akan terbantu dengan bantuan ini," tutur Melanie.

Sementara itu, Ali mengatakan bahwa Media Group sangat berterimakasih kepada UOB dan para donatur yang selama ini telah mempercayakan bantuannya melalui Dompet Kemanusiaan. Program seperti ini sesuai dengan konsep yang dimiliki Media Group, yang selalu memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin memberikan bantuan.

Dalam penyalurannya, Dompet Kemanusian Media Group juga merasa sangat terbantu dengan adanya komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Komunitas, menurutnya juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyalurkan bantuan, atau tahu persis keluarga mana yang sedang membutuhkan pertolongan, yang oleh karena itu pula distribusi bantuan dapat diberikan secara merata.

"Sekali lagi, terimakasih untuk para donatur, UOB dan Rumah Harapan yang telah menjadi perpanjangan kita, untuk dapat menyampaikan ini kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dari dampak pademi Covid-19," terangnya. (A-2)