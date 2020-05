Ikut Berantas Narkoba, Pengacara Ini Bangun Pusat Rehabilitasi

MESKI sibuk dengan urusan beracara di pengadilan sebagai pengacara, Hendra Aryandie menunjukkan kepeduliannya terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan membangun Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Ashefa Griya Pusaka (AGP) di Ragunan, Jakarta Selatan.

AGP sudah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk menampung orang yang ingin di rehabilitasi dan bebas dari ketergantungan obat.

Ada banyak beragam fasilitas yang disediakan oleh Ashefa Griya Pusaka, diantaranya fasilitas ruang rawat inap dari kelas 3 hingga suite room, service after care, private concelling one on one system, dan masih banyak lagi lainnya.

AGP juga menyediakan klinik dengan layanan 24 jam serta akan tersedianya laboratorium dan klinik farmasi di dalam lokasi terpadu.

"Setelah dibuka dan berjalan selama 4 bulan, Ashefa Griya Pusaka sudah melayani pasien sebanyak 184 orang tentunya ini membuat rasa kepercayaan kepada masyarakat meningkat, dan AGP juga memberikan prioritas kepada pasiennya," kata Hendra dalam keterangan tertulisnya.

Fasilitas dan program yang diselenggarakan di AGP dilakukan dengan cara pendekatan terhadap pasien sehingga pasien merasakan ketenangan dan kenyamanan ketika sedang melakukan terapi, dan pasien juga dapat fokus untuk berhenti dari yang namanya ketergantungan pada obat-obatan.

"Ashefa Griya Pusaka akan terus berbuat baik terhadap masa depan bangsa dengan cara membebaskan generasi milenial dari ketergantungan obat-obatan, butuh banyak dukungan dari elemen masyarakat, keluarga, dan juga orang dekat lainnya agar para penyandang rehabilitasi ini mampu sehat kembali dan hidup seperti pada biasanya," pungkas Hendra.

AGP memiliki slogan 3P yaitu (Pulih, Pengembangan Diri, Produktif). (RO/OL-7)