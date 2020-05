Penyanyi Legendaris Little Richard Meninggal Dunia

PENYANYI asal Amerika Serikat Little Richard meninggal pada usia 87. Kabar meninggalnya perintis rock and roll itu dikonfirmasi keluarga, Sabtu (9/5). Richard meninggal di Tullahoma, Tennessee setelah sekian lama mengidap kanker tulang .

Pendeta Bill Minson, teman dekat musisi legendaris itu, mengatakan kepada Little Richard telah meninggal Sabtu (9/5) pagi. Dia menegaskan penyebab kematiannya adalah kanker.

Selama kariernya, Richard telah melahirkan beberapa lagu yang mejadi hits seperti Good Golly Miss Molly yang masuk tangga lagu pada 1958. Lagu-lagu terkenal lainnya seperti Tutti Frutti dan Long Tall Sally.

Dengan suara khasnya, Little Richard membuat penonton terpesona dan menjadi inspirasi bagi para seniman termasuk The Beatles ketika ia mengubah blues menjadi gaya baru rock 'n' roll bersama Fats Domino dan Chuck Berry.

"Saya melakukan apa yang saya inginkan karena saya ingin mendapat perhatian,. Ketika saya mulai memainkan piano dan berteriak serta bernyanyi, saya akan mendapat perhatian," ungkapnya dalam wawancara dengan BBC pada 2008 lalu.

Little Richard masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame pada 1986. (BBC/AFP/R-1)