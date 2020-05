Di Tengah Pandemi, Warga di Makedonia Dihibur Pertunjukan Musik

MASYARAKAT di Kota Skopje, Makedonia utara yang tengah menjalani karantina wilayah dengan berdiam diri di rumah, disuguhi hiburan musik dari musisi setempat.

Selama diberlakukannya jam malam sejak Maret lalu, sekitar 200 seniman telah berpartisipasi pada sekitar lebih 40 pertunjukan terbuka, baik di atap rumah, taman, maupun taman bermain di sekitar kota. Mereka musisi dari berbagai genre, mulai dari pop, rock, jazz hingga alternatif dan musik elektronik.

“Pertunjukan itu telah menghibur sekitar 50.000 orang di rumah masing-masing dan juga mengumpulkan lebih dari 500.000 tontonan online,” kata Nikola Naumoski, petugas dari kantor wali kota setempat seperti dikutip AFP, Sabtu (9/5)

Kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah kota itu untuk menghibur warga dan membantu para seniman yang terdampak wabah covid-19. Ketika aula konser, bar, dan klub tutup setelah Makedonia Utara dilockdown pada awal Maret, para seniman tak lagi memiliki agenda, dompet mereka pun kosong. Begitu pun dengan warga yang kehilangan hiburan.

Tetapi seniman dan lembaga budaya negara itu cepat beradaptasi. Dengan dukungan dari balai kota, mereka telah meluncurkan program "Culture in the time of Corona" untuk menyelamatkan Skopje agar tidak menjadi kota mati. (M-4)